Karşıyaka'da potada teknik heyete yabancı takviye

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 6'sı yabancı 10 transferle kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Karşıyaka teknik heyete de yabancı takviye yaptı. Geçen hafta takımda yıllardır görev alan yardımcı antrenör Sinan Aksoylar ve teknik kadrodan iki isimle yollarını ayıran Kaf-Kaf, antrenör Faruk Beşok'un yardımcılığı görevine Milos Obranovic'i getirdi. 37 yaşındaki Sırp çalıştırıcı daha önce Kızılyıldız, Darüşşafaka, Banvit gibi takımlarda görev alıp, son sezonu BK Jahorina'da tamamladı.

