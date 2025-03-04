Karşıyaka'da Sefa cezalı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısında önemli oyuncularının sakatlık problemleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Karşıyaka'da orta sahanın dinamosu Sefa Küpeli de cezalı duruma düştü. Stoper İsmail ve sol kanat Enes'ten 25 Ocak'taki Bulvarspor mücadelesinden bu yana 4 maçtır yararlanamayan, Abdülkadir'i de geçen hafta yine oynatamayan Kaf-Kaf'ta Sefa, Düzcespor önünde dördüncü sarı kartını gördü. Tecrübeli orta saha bu hafta Tokat Belediye Plevnespor deplasmanında forma giyemeyecek. Karşıyaka kadrosunun son iki sezondur önemli isimlerinden olan Sefa, bu sezon 22 maçta 2 gol attı.