Karşıyaka'da Selim Çınar ayrıldı

İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 2001'den beri 24 yıla yakın süredir basketbol şubesinde görev yapıp, 11 sezon boyunca genel menajerliği yürüten Selim Çınar'la yolların ayrıldığı açıklandı. Yeşil-kırmızılarda İstatistikçi olarak görev yapmaya başladığı kulüpte tercüman, yabancı menajeri, takım menajeri, idari menajerlik yaptıktan sonra genel menajer olan, son olarak da kulüp müdürü olarak çalışan Çınar için veda mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Selim Çınar ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Sezon başında genel menajerlik görevine önce Haluk Yıldırım'ın, ardından Nihat Mala'nın getirilmesinden sonra basketbol şubesinden ayrılan Selim Çınar, son olarak kulüp müdürlüğü yapmıştı.

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