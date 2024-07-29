Karşıyaka'da sıra orta sahada

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi ayrılan isimlerin yerine şimdiye kadar 7 takviye yapan Karşıyaka, transferde önceliği orta sahaya verecek.

Transferde şimdiye kadar kaleci Hakan Canbazoğlu, sağ bek ve ön libero Kadir Bakırtaş, stoperler Metin Peker ile Abdülkadir Öksüz, sağ kanat Ali Sinan Gayla, forvet arkası Aygün Özışıkyıldız ve santrfor İshak Kurt'u alan Kaf-Kaf, orta sahanın ortasına yapılacak transferler için Süper Lig ekiplerinin kamplarını bekliyor.

Yeşil-kırmızılı ekip uzun süredir peşinde olduğu bu kulüplerden futbolculara imza attırmaya çalışacak.

Karşıyaka, defansın soluna da transfer yapacak.