Karşıyaka'da Yıldırım yolcu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlaması için yeni yönetimi bekleyen Karşıyaka'da 19 Haziran'daki kongrede göreve seçilecek adayın teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yola devam etmesi beklenmiyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon devre arasında Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve gelip Play-Off'ta Muşspor önünde hayal kırıklığı yaşayan 51 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi bitti. Daha önce yaptığı açıklamada kulüpte görev sürecinde yaşananlara tepki gösteren ancak yönetim çalışmak isterse kalmaya açık kapı bırakan Yıldırım'la yeniden anlaşılmayıp yeni bir teknik adamla yola çıkılması öngörülüyor.

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