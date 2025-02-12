Karşıyaka'dan Bornova çıkarması

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirve yarışında yeniden ikinci sıraya yerleşen Karşıyaka'da taraftarlar cumartesi günü Bornova 1877 ile oynanacak İzmir derbisine akın edecek. Rakibine daha önce Alsancak Stadı'na geçmeden 2021-2022'de yarım sezon iç saha maçlarını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk olacak Kaf-Kaf, deplasmanı taraftar desteğiyle iç sahaya çevirecek.

Bornova'da maraton tribününün Karşıyaka taraftarlarına tahsis edilmesi beklenirken, son kararı İzmir Emniyeti verecek. Grupta daha önce sezonun ilk yarısında Bursaspor'un Bornova Stadı'nda maraton tribünü tahsisi talebine güvenlik gerekçesiyle izin verilmemişti. Fikstürde 4 maçını üst üste İzmir'de oynayan Karşıyaka, cumartesi günü kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.