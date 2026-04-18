Karşıyaka'dan deplasmanda kritik galibiyet

Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Günün açılış mücadelesinde gülen taraf 88-74’lük skorla konuk ekip Karşıyaka oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki derecesini 7 galibiyet, 20 mağlubiyete taşıyan Karşıyaka, sezon içinde ilk kez iki maçlık galibiyet serisi yakaladı. İzmir ekibi, gelecek hafta Esenler Erokspor’u ağırlayacak.

BAHÇEŞEHİR'İN 8'İNCİ YENİLGİSİ

Bahçeşehir Koleji ise sezonun 27. maçında 8. yenilgisini aldı. İstanbul temsilcisi, bir sonraki karşılaşmasında TOFAŞ ile karşılaşacak.

Karşıyaka’da Cameron Young 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Christian Bishop 22 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı. Charles Manning de 21 sayı ve 6 asistlik performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bahçeşehir Koleji’nde ise Hunter Hale 14 sayıyla öne çıkarken, Göktuğ Baş 11 sayıyla çift haneli skor üreten bir diğer isim oldu.