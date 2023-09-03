Karşıyaka'dan gece operasyonu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün gece yarısı önemli bir transfer gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan sol kanat Berat Kalkan'la sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon aynı ligde 1 kez şans buldu. Amed Sportif'e transfer olan Yılmaz'ın yerine alınan Berat, yeni sezonda Karşıyaka'nın başarısı için ter dökecek. Kasımpaşa'da profesyonel olan genç krampon, 2020-21'in ikinci yarısında kiralık olarak Karacabey Belediyespor'da oynadı.