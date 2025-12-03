Karşıyaka'dan İzmir'e çağrı

İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü zirve yarışında önemli rakibi Eskişehirspor'a konuk olacak namağlup Karşıyaka'da yönetim, İzmir'deki tüm mülki amirler, siyasiler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı. Yeşil-kırmızılı yönetim, İzmir'i pazar günü Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda yanlarında görmek istediklerini belirtti. Grupta bu maç öncesi Karşıyaka lider Kütahyaspor'un 1 puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada, Eskişehirspor 23 puanla üçüncü sırada yer alırken, yönetimden açıklama geldi. 8 sezondur 3'üncü Lig'den kurtulamayıp bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kaf-Kaf'tan, "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi. İki köklü takımı 2 yıl sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi konuk Karşıyaka taraftarlarına ayrılıp 35.5 TL'den satılan 1685 biletin tükendiği öğrenilirken, Karşıyaka yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Sayın Valimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımız, değerli Milletvekillerimiz, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız ve camia­mızın değerli iş insanları, 7 Aralık’ta oynanacak Eskişehir deplasmanı, camiamız için birlik ve dayanışmanın güçlü bir yansıması olacaktır. Bu önemli karşılaşmada, siz değerli protokol üyelerini ve Karşıyaka'mızın önde gelen isimlerini yanımızda görmek bizlere büyük onur verecektir. Karşıyaka, her zaman olduğu gibi, tüm aidiyetlerin üzerinde; ortak bir değerdir. Yönetim Kurulumuzla birlikte protokol tribününde yer almanız, camiamıza önemli bir moral ve güç kaynağı olacaktır. Ayrıca, Eskişehir deplasmanına yönelik düzenlenecek organizasyona sağlayacağınız her türlü katkı ve destek; taraftarlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde deplasmana ulaşması ile takımımızın yanında olması açısından büyük önem taşımaktadır. Camiamızı, bu anlamlı organizasyona katkı sunmaya ve birlik ruhumuza güç katmaya davet ediyoruz."

FOTOĞRAFLI