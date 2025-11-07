Karşıyaka'dan suni çim önlemi

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz lider olan Karşıyaka, pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi özel önlem aldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nın zemini suni çim olduğu için Kaf-Kaf hafta içinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde zemini suni çim olan altyapı sahasında antrenman yaptı. Bu sezon ilk kez suni çimde maça çıkacak yeşil-kırmızılı ekip 4 maçtır bileği bükülmeyerek bu periyotta 3 galibiyet alan güçlü rakibini yenerek zirveyi korumak istiyor. Karşıyaka taraftarları için 1050 seyirci kapasiteli Hüsnü Uğural Stadı'nda 53 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrılmıştı. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı durumda olan takımın yıldız golcüsü Yasin Uzunoğlu'nun yokluğunda haftalardır yedek kulübesinde kalan Hamza'ya büyük görev düşecek.

