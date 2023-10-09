Karşıyaka , deplasmandan eli boş döndü
Kaynak: İHA
Karşıyaka , Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nin ilk haftasında konuk olduğu Havran Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.
Voleybol 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint, ilk hafta mücadelesinde Havran Belediyespor’a konuk oldu.
Havran Kocaseyit Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Beşinci sete uzayan karşılaşmayı ev sahibi Havran Belediyespor 3-2 kazandı.
Böylece Karşıyaka, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
Yeşil-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde Edremit Belediyesi Altınoluk’u konuk edecek.