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Karşıyaka , deplasmandan eli boş döndü

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 14:26
  • Giriş: 09.10.2023 14:26
  • Güncelleme: 09.10.2023 14:26
Kaynak: İHA
Karşıyaka , deplasmandan eli boş döndü

Karşıyaka , Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nin ilk haftasında konuk olduğu Havran Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu. 

Voleybol 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint, ilk hafta mücadelesinde Havran Belediyespor’a konuk oldu.

Havran Kocaseyit Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Beşinci sete uzayan karşılaşmayı ev sahibi Havran Belediyespor 3-2 kazandı.

Böylece Karşıyaka, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu. 

Yeşil-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde Edremit Belediyesi Altınoluk’u konuk edecek. 

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