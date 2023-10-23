Karşıyaka, dış sahadaki ilk kaybını yaşadı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup 7. haftasında Silifke Belediyespor’a deplasmanda 2-1 kaybederek bu sezonki ilk dış saha yenilgisini aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon ilk 7 haftada topladığı 15 puanla liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

İzmir temsilcisi, sezonun ilk dış saha yenilgisini hafta sonu oynanan Silifke Belediyespor karşılaşmasında aldı.

Bu sezon oynadığı deplasman maçlarında Eynesil, Pazarspor ve Batman Petrolspor’u mağlup eden Karşıyaka, Silifke Belediyespor’a 2-1 mağlup olarak dış sahadaki 3 maçlık galibiyet serisini de bozmuş oldu.

Öte yandan Silifke Belediyespor filelerini 80. dakikada havalandıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sağır, Karşıyaka formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.