Karşıyaka - Düzcespor: 0-2

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Onur Can Dolğun, Burak Menteşe, Osman Korkmaz

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet, Onur Akbay, Kadir, Ferdi (Dk. 78 Mustafa Durgun), Ali Sinan, Sefa (Dk. 58 Mertcan), Hakan Barış (Dk. 65 Aygün), Mert Torlak (Dk. 46 Bedran), Yasin Ozan (Dk. 46 Erdal), İshak

DÜZCESPOR: Muhammet - Rıdvan, Koray, Enescan (Dk. 89 Mehmet Refik), Emirhan (Dk. 65 Yusuf Enes), Eray (Dk. 90+3 Berat), Bilal (Dk. 89 Ergün), Emre, Berkay (Dk. 65 Ramazan), Abdurrahman, Aykut

GOLLER: Dk. 12 Koray, Dk. 29 Eray (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Berkay, Muhammet (Düzcespor), Sefa, Hakan Barış, Cenk Ahmet (Karşıyaka)

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde en önemli rakiplerinden Düzcespor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 12'nci dakikada Koray ve 29'uncu dakikada Eray'ın golleriyle kazandı. Hafta içinde futbolcuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan, ikinci yarıda 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı seriden sonra en yakın rakiplerinden Düzce'ye yenilen Kaf-Kaf 41 puanda kalıp şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Düzcespor ise puanını 40'a çıkartarak yeşil-kırmızılıların ensesine yapıştı. Karşıyaka'da taraftarlar maç sonrası takımı alkışlarla protesto etti. Sol kanat Enes ve stoper İsmail'in sakat olduğu yeşil-kırmızılılarda stoperlerden Abdülkadir de sakatlığı nedeniyle yine forma giyemedi.

11’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Enescan’ın ceza sahası sağ çaprazından şutunu kaleci Hakan Canbazoğlu kornere çeldi. Sağdan kullandığı kornere Koray’ın kafa şutu ağlara gitti: 0-1.

22’nci dakikada Karşıyakalı Hakan Barış’ın ceza sahası çizgisinden gelişine yerden şutu yandan az farkla auta çıktı.

29’uncu dakika fark 2’ye çıktı. Karşıyaka’nın rakip alanda top kaybına hareketlenen Eray, yine defansın hatasında kaptığı topu kaleye şutladı, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

67'nci dakikada Karşıyakalı Bedran'ın ceza alanı sağ çaprazında kaleciyi geçen şutunu Düzce defansı çizgiden çıkardı.

Maç bu skorla sonuçlandı.