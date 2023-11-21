Karşıyaka, Efeler 09 maçı hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Kelkit Hürriyet’i 2-0 yenerek gözünü yeniden zirveye çeviren Karşıyaka, Efeler 09 karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’taki 12. hafta mücadelesinde Efeler 09’a konuk olacak.

Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

Yeşil-kırmızılılar, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Recep Umut gözetimindeki haftanın ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Azat Yeşil, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace ve Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da takip etti.

Recep Umut ve ekibinin güvendiklerini ve çıktıkları ilk maçta yüzlerini güldürün bir sonuç aldıklarını belirten Kulüp Başkanı Azat Yeşil, “Bu galibiyetin devamını bekliyoruz. Güzel oyunumuzu sürdürüp Aydın deplasmanından da istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancımız tam. Kadro kalitemiz bu ligin üzerinde ve bunu sonuçlara yansıtarak sezon sonu şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.