Karşıyaka Emek Demokrasi Platformu: Artık sözün bittiği yerdeyiz

Karşıyaka Emek Demokrasi Platformu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarında yaşanan saldırılara tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Karşıyaka İZBAN önünde yapılan açıklamayı, Eğitim-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli okudu.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Devletin tüm olanaklarını, güvenlik ve yargı gücünü muhalefeti bastırmaya göre konumlandıran; toplumsal yaşamı kendi ideolojik önceliklerine göre şekillendirmeye çalışan iktidar, eğitim politikaları üzerinden de toplumda derin bir çürümenin zeminini yaratmıştır. Bakanını korumayı tercih eden iktidar, çocukların, öğrencilerin ve toplumun geleceğini gözden çıkarmaktadır. Göreve geldiği ilk günden bugüne eğitimin gerçek sorunlarına sırtını dönen, eğitimi piyasaya ve tarikatlara açan; ÇEDES, MESEM projeleri gibi infial yaratan uygulama ve açıklamalara imza atan mevcut Milli Eğitim Bakanı’nın, bunca can kaybına rağmen hâlâ görevde kalması kabul edilemez, derhal istifa etmelidir. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin hayatı bu kadar değersiz değildir. Eğitim, şiddetin değil, yaşamın, eşitliğin ve umudun alanı olmak zorundadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Siverek’te, Maraş’ta ve ülkenin dört bir yanında yaşanan bu acıların bir daha tekrarlanmaması için; şiddete karşı yaşamı savunmak için; yalnızca bugüne değil, geleceğimize sahip çıkmak için; çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için Karşıyaka Emek ve Demokrasi Platformu olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şiddet iklimine zemin sunanlara karşı mücadele etmek hepimizin görevdir. Unutulmamalıdır ki, ancak birlikte mücadele edersek bu karanlığı dağıtabiliriz. Ancak dayanışmayı büyütürsek çocuklarımızın yaşamını koruyabiliriz.”