Karşıyaka Emek ve Demokrasi Platformu kuruldu

İzmir Karşıyaka'da bir araya gelen sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu kurduklarını açıkladı.

Karşıyaka İskele karşısında yapılan açıklamada, Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli , mücadeleyi büyütme sorumluluğu hissettiklerini belirterek, "İşçiler, emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar, Kürtler, Aleviler, çocuklar için buluştuk ve Karşıyaka Emek ve Demokrasi Platformu'nu kurduk" dedi.

Emek mücadelesi için önemli günlerden geçildiğine değinen Danyeli, “AKP-MHP iktidarının 19 Mart ile daha da büyüttüğü saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Kürt halkının iradesine ve seçilmişlerine yapılan kayyumları devam ettiren iktidar bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasını iptal etti ardından İmamoğlu’nu tutukladı. Bu saldırı karşısında sokağa dökülen binlerce insan 2013 yılında Gezi İsyanını iktidara hatırlatmış ve korkutmuş olacak ki gözaltı ve tutuklama saldırıları ile cevap verdi. Buna rağmen başta gençliğin aştığı korku duvarı ile sokaklar hak, hukuk ve adalet talepleri ile dolmaya devam ediyor” diye konuştu.

“HER YER DİRENİŞ ALANI”

Direnişin İzmir’in her yerinde süreceğine dikkat çeken açıklamada Danyeli, “Yaşadığımız kentte dahi onlarca işçi direnişi var. Karşıyaka Belediyesi işçilerinden taşeron belediye işçilerinin direnişine, Digel tekstilden tütün işçilerine, Temel Conta’dan Lezita’ya her yer bir direniş alanı olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.