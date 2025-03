Karşıyaka - Ergene Velimeşespor: 4-0

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Muhammed Ömür, Caner Kurt, Volkan Altuntaş

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Onur Akbay, İsmail, Abdülkadir, Bedirhan (Dk. 81 Selim), Sefa, Kadir, Erdal (Dk. 21 Hakan Barış), Ferdi (Dk. 68 Bedran), Ali Sinan (Dk. 81 Ercan), İshak

ERGENE VELİŞEMESPOR: Emre - Burak Selver, Efe Can (Dk. 52 Ali Han), Mert Er, Ercan, Gürkan (Dk. 75 Abdulcebrail), İbrahim Fatih, Mete (Dk. 82 Emir Can), Onat Kutay, Mehmet (Dk. 46 Emirhan), Ufuk (Dk. 46 Muhammed Said)

GOLLER: Dk. 45 Ali Sinan, Dk. 52 İshak, Dk. 58 Sefa, Dk. 82 Kadir (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ercan, Abdulcebrail, Burak Selver (Ergene Velimeşe)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Abdülkadir (Karşıyaka)

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışındaki Karşıyaka, Tokat Belediye Plevnespor'dan sonra evinde sonuncu Ergene Velimeşespor'u da farklı yenip bitime 7 maç kala lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 5'e düşürdü: 4-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 45'inci dakikada Ali Sinan, 52'de İshak, 58'de Sefa ve 82'nci dakikada Kadir'in golleriyle farka koşan yeşil-kırmızılılar, grupta 47 puana ulaştı. Haftayı beraberlikle kapatan Belediye Kütahyaspor'u sollayarak yeniden ikinci sıraya tırmanan Kaf-Kaf, şampiyonluk yarışında Kuşadasıspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen lider Bursaspor'la arasındaki farkı eritmeyi sürdürdü.

Karşıyaka'da geçen hafta Tokat Belediye Plevnespor deplasmanına takımla birlikte uyuyakaldığı gerekçesiyle gitmeyen Hakan Barış, maç öncesinde kulübün sosyal medya sayfalarından taraftardan özür diledi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Hakan, maçın 21'inci dakikasında sakatlanan Erdal'ın yerine oyuna girerken taraftarlar, "Herkese nasip olmaz o büyük forma, değerini bilerek oyna" tezahüratıyla tempo tuttu. Karşıyaka'da Plevnespor deplasmanındaki galibiyet primleri ve teknik heyet ile tesis çalışanlarının maaşları maç öncesi ödenemedi. Primlerinin ödenmesi bekleyen futbolcular Ali Sinan'ın attığı ilk gole sevinmedi. Futbolcular maç sonu ise galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Cenk Ahmet ve Yasin Ozan'ın cezalı olduğu Kaf-Kaf'ta sakatlıktan çıkan Enes de kadroda yoktu.

17'nci dakikada Karşıyaka atağında Bedirhan'ın ara pasıyla ceza sahasına sokulan İshak, kaleci Emre açıyı kapatınca atağı sonuçlandıramadı.

19'uncu dakikada ev sahibinden Ferdi sol kanattan topu kapıp ceza sahasındaki İshak'ı gördü, İshak kale önünde defansın arasından dokunamadı.

45'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Onur'un derinlemesine pasıyla ceza sahasında buluşan Ali Sinan düzeltip vurdu: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

52'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Hakan Barış'ın sağdan ortasında İshak arka direkte gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

57'nci dakikada Sefa'nın yaklaşık 20 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üst direkte patladı, dönen topu defans uzaklaştırdı.

58'inci dakikada Sefa ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sefa, şutunda kaleci Emre'den dönen meşin yavurlağı tamamladı: 3-0.

82'nci dakikada Sefa'nın sağdan ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir topu ağlara yolladı: 4-0.

85'inci dakikada Karşıyakalı Abdülkadir, rakibine sert bir faul yapıp direkt kırmızı kart gördü.

Maç 4-0 sonuçlandı.