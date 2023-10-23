Karşıyaka, evinde 2’de 2 yaptı

Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 2 iç saha maçını da kazanmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon ilk 4 hafta itibariyle dış sahadaki maçlarda beklentileri karşılayamasa da evinde oynadığı müsabakalarda taraftarını mutlu etmeyi başardı.

İlk hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor’a kaybeden P. Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde evinde oynadığı Fenerbahçe Beko maçını kazandı.

Yeşil-kırmızılılar, üçüncü hafta karşılaşmasında bu kez de A. Efes’e kaybetti. Kaf-Kaf, son olarak da iç sahada hafta sonu Türk Telekom’u mağlup etti ve bu sezon evinde oynadığı Basketbol Süper Ligi müsabakalarında 2’de 2 yaptı.

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da iç sahada alınan galibiyetlerden dolayı mutlu olsa da taraftarlara sitem ederek, “Hafta içi de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir iş yapmıştık, Türk Telekom galibiyetiyle de bu haftayı taçlandırdık.

Geçen maçta da aynı şeyi söyledim keşke oynadığımız bu keyifli basketbolu dolu tribünler önünde oynasaydık. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.