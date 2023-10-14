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Karşıyaka evinde ilk maçına çıkıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki sezonun ilk haftasında Havran Belediyespor'a deplasmanda 3-2 yenilen Karşıyaka Medicalpoint yarın taraftarı önündeki ilk maçta Edremit Belediyesi Altınoluk'u ağırlayacak.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 10:47
  • Giriş: 14.10.2023 10:47
  • Güncelleme: 14.10.2023 10:47
Kaynak: DHA
Karşıyaka evinde ilk maçına çıkıyor

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Dünya Kız Çocukları Günü haftasında kız çocukları maça ücretsiz olarak girebilecek.

Lig öncesinde iki yabancıyla yollarını ayıran Karşıyaka'nın İsrail'de forma giyen Kübalı bir smaçörle söz kesteği, oyuncunun karışıklık içindeki ülkeden çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

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