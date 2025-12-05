Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 05.12.2025 14:31
  • Giriş: 05.12.2025 14:31
  • Güncelleme: 05.12.2025 14:31
Kaynak: DHA
Karşıyaka filede Bodrum'u ağırlıyor

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak evinde Yeşilyurt'a 3-2 yenilerek zirve yarışında darbe alan Endo Karşıyaka yarın evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 12'nci hafta maçı saat 16.00'da başlayacak. Tam bilet 150 TL'den satışa çıkarken, öğrenciler ücretsiz maçı izleyebilecek. Yeşil-kırmızılı takımda yeni transfer Belçikalı smaçör Helene Rousseaux, ilk kez görev alacak. Karşıyaka 8 maçta 6 galibiyetle 5'inci sırada, Bodrum ekibi 9 müsabakada 4 galibiyetle 8'inci basamakta yer alıyor.

