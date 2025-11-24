Karşıyaka filede erteleme maçına çıkıyor

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak evinde Denizli Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup olup liderlik koltuğunu kaybeden Endo Karşıyaka yarın 6'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Tam biletlerin 150 TL'den satışa sunulduğu müsabakayı öğrenciler ücretsiz izleyebilecek. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan 4'üncü sıradaki yeşil-kırmızılı takım, aynı periyotta 2 galibiyet alan 10'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.