Karşıyaka filede Fenerbahçe'ye konuk

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde çıktığı erteleme maçında evinde Vakıfbank'ı 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Karşıyaka yarın deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 50'nci Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip ilk yarıda evinde 3-0 yendiği rakibini bu kez İstanbul'da dize getirmeyi hedefliyor. Grupta Karşıyaka 16 maçta 12 galibiyetle 2'nci sırada, Fenerbahçe ise 14 maçta 3 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor.

(FOTOĞRAFLI)