Karşıyaka filede Havran'ı konuk ediyor

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde erteleme maçında konuk olduğu Çanakkale Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Endo Karşıyaka yarın evinde Havran Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta maçı saat 16.00'da başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği müsabakanın biletleri 150 TL'den satışa çıktı. İzmir ekibinde yeni transferler smaçör Buse Kara ve Belçikalı smaçör Helene Rousseaux ilk kez yeşil-kırmızılı formayı terletecek. Grupta Karşıyaka 10 maçta 7 galibiyetle 4'üncü sırada, Havran ekibi ise 2 galibiyetle 9'uncu basamakta yer alıyor.