Karşıyaka filede Yeşilyurt önünde

  • 28.02.2026 12:59
  • Giriş: 28.02.2026 12:59
  • Güncelleme: 28.02.2026 12:59
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 19 maçta 15 galibiyet alan 2'nci sıradaki Karşıyaka yarın deplasmanda 18 müsabakada 7 galibiyet elde eden 8'inci basamaktaki Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. İzmirspor'un ligden çekilmesi nedeniyle geçen haftayı maç yapmadan geçiren yeşil-kırmızılılar, İstanbul'dan zaferle dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka rakibine ilk yarıda evinde 3-2 mağlup olmuştu.

