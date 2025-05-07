Karşıyaka filesinde iki veda daha

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da iki voleybolcuyla daha yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüp pasör Duygu Üçdağ ve orta oyuncu Eda Özyılmaz'la vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun" ifadelerine yer verdi. Karşıyaka'da daha önce Miray Gözübüyük, İklimya Demir, Dilara Gedikoğlu, İlarya Zararsız, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollar ayrılmıştı.