Karşıyaka filesinde ikinci yabancı imzaladı

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka dış transferde CSKA Sofia'dan 28 yaşındaki Bulgar smaçör Iveta Stanchulova ile anlaşarak ikinci yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde DKS Varna, Stella Calais Volleyball, LP Vampula, Swietelsky Bekescsaba, CSM Constanta, CSKA Sofia ve aktif olarak Bulgaristan Milli Takım formaları giyen başarılı smaçör Iveta Stanchulova'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Karşıyaka daha önce Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko ile sözleşme imzalamıştı.

FOTOĞRAFLI