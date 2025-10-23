Karşıyaka filesinde moraller yerinde

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 4'te 4 yapan lider Endo Karşıyaka, takımın isim sponsoru olan Eski Başkan İlker Ergüllü'nün firmasındaki mangal partisine misafir oldu. Teknik heyetle birlikte tam kadro İlker Ergüllü'nün ev sahipliğinde moral depolayıp stres atan yeşil-kırmızılı oyuncular, program kapsamında meme kanseri farkındalığına yönelik olarak Doç. Dr. Özhan Çetindağ ve Fizyoterapist Gamze Kuş tarafından bilgilendirici bir seminer aldı.

