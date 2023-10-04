Karşıyaka filesinde Silva yolcu, Stedile kalıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki yeni sezonun ilk maçında 8 Ekim Pazar günü Havran Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka Medicalpoint, yaz döneminde yönetim göreve gelmeden önce transfer edilen Brezilyalı pasör çaprazı Gabriela Da Silva'yla yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil-kırmızılılar, takımda geçen sezondan kalan yine Brezilyalı smaçör Franciele Stedile'yle ise yola devam edecek.

Da Silva'nın yetersiz bulunduğu öğrenilirken, voleybol şubesinde küçülmeye gidileceği iddialarının gündeme geldiği Kaf-Kaf'ta böyle bir durumun olmadığı, sezon içinde takımın performansına göre kadroya takviye yapılacağı belirtildi.

Voleybolda antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde yola devam edecek Karşıyaka, kadroyu erken kurarak iç transferde Stedile, Tuğçe, Bengü, Secem, Ilgaz, Sude, Eda, Zümrüt, Selen Naz ve Aleyna'yla anlaşma sağlayıp, dış transferde ise Çağla Cinan, Şevval Acıbal ve Gizem Koçak'ı kadrosuna dahil etmişti.