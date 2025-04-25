Karşıyaka final gibi son maçta

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste iki yenilgiyle Play-Off öncesi ikinci sıradaki yerini riske atan Karşıyaka yarın grupta şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra final gibi son hafta maçında ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın maraton tribün 150, numaralı 300 TL'den satışa çıkan biletleri büyük oranda tükenirken Karşıyaka taraftarının yoğun talebi üzerine numaralı üst tribün de satışa açıldı. İzmir Valiliği, Karşıyaka yönetiminin vetosuna rağmen maç öncesi konuk ekip için daha önceden alınan deplasman yasağını kaldırıp 12 bin 385 kişilik Alsancak Stadı'nda Bursa taraftarına da 500 kişilik kontenjan ayırdı.

Emniyet, daha önceki maçları olaylı geçen iki taraftar grubunun karşılaşma öncesi karşı karşıya gelmemesi için çok yoğun güvenlik önlemi alacak. Şampiyonluk kupasını geçen hafta kaldıran 70 puanlı Bursaspor'un yıllar sonra yolunun kesiştiği rakibi Karşıyaka önünde prestij dışında hedefi bulunmuyor. Grupta 57 puanı bulunan Kaf-Kaf ise son hafta öncesi geçen hafta kendisini yenerek aynı puana ulaşan Belediye Kütahyaspor'a ikili averaj üstünlüğünü kaptırdı. Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmadan direkt grup finaline kalacak ikinci sıra için Bursaspor'u mutlaka yenmeye çalışacak olan İzmir ekibi, kazansa da Kütahyaspor'un deplasmanda 55 puanla halen ikincilik umudu bulunan Düzcespor'a takılmasını bekleyecek.

Karşıyaka, Bursaspor'la berabere kalırsa Kütahyaspor'la ikili averaj ihtimalinin yanı sıra yine Kütahya ve Muşspor veya Muşspor ve Düzcespor'la üçlü averaj ihtimali de bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip karşılıklı maçlardaki puan tablosunda Muşspor'dan iyi, Kütahyaspor ve Düzcespor'dan ise kötü durumda. Grupta ikinci olacak takım Play-Off'a 3'üncü turdan başlayıp 2'nci Lig'e yükselmek için 3 maça çıkacak. Kaf-Kaf ikinci olamazsa Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselebilmek için toplam 6 maç oynayarak, 4 rakibini elemesi gerekecek. İki ekip liglerde İzmir'de son kez 17 Nisan 2006'da 1'inci Lig'de rakip olmuştu.

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