Karşıyaka gençlerini bırakmayacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda da yola şampiyonluk hedefiyle çıkmaya hazırlanan Karşıyaka, kadrosundaki altyapı patentli genç oyuncularını takımda tutacak.

Ligde statü gereği 22 yaş ve altında 2 futbolcuyu ilk 11'de oynatması, toplamda 6 genci maç kadrosuna alması gereken Karşıyaka'da geçen sezon çıkış yapan Ferdi Burgaz ve Mustafa Durgun'a yeni sezonda da büyük iş düşecek.

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 23'ü ilk 11'de 25 maçta oynayan 21 yaşındaki sol bek Ferdi, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmişti.

20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Durgun ise ligde 8'i 11'de 16 maçta görev yaptı.

Altyapısından çıkan genç golcü Batuhan Kuru'yu profesyonel yapmaya hazırlanan Karşıyaka'da Arda Gülmez, Mertcan Koç gibi altyapıdan oyuncuların da kadroda olması planlanıyor.