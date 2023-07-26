Karşıyaka, Hasan Sürmeli’yi kadrosuna kattı

Karşıyaka, son olarak Belediye Kütahyaspor’da forma giyen kaleci Hasan Sürmeli’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transferlere tüm hızıyla devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kaf-Kaf, bir transfere daha imza attı ve son olarak Belediye Kütahyaspor’da forma giyen kaleci Hasan Sürmeli’yi kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “1995 doğumlu kaleci Hasan Sürmeli ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hasan’a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 28 yaşındaki file bekçisi Kastamonuspor’da profesyonel olduktan sonra; Etimesgut Bld., Nevşehir Bld., Diyarbekir, Alanya Kestel ve son olarak Bld. Kütahyaspor’da forma giydi.