Karşıyaka, hücum üçlüsüne güveniyor

Karşıyaka’nın hücum hattında yer alan ileri üçlüsü İshak, Enes ve Ali Sinan, normal sezonda 30 gol atarak önemli bir skor katkısı verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’yı play-off heyecanı sardı. Bursaspor galibiyetinin ardından ikinci sıraya yerleşerek grup finaline kalmayı başaran yeşil-kırmızılılar, rakibini beklemeye başladı. Bu süreçte karşılaşacağı rakiplerini analiz eden İzmir ekibi, bir yandan da bir üst lig hayalleri kurmaya başladı. Normal sezonda 56 gol atan Karşıyaka’da gözler yine hücum hattının ileri üçlüsünde olacak. Forvet oyuncusu İshak Kurt 14 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, Ali Sinan Gayla 9, Enes Nalbantoğlu ise 7 gol kaydetmeyi başardı. Böylece bu üç oyuncu, 30 maçta 56 gol atan yeşil-kırmızılıların 30 golünü atmış oldu.



Golcülerin istikrarı da dikkat çekti

Karşıyaka’nın gol yollarında en etkili isimlerinden olan İshak Kurt, Ali Sinan Gayla ve Enes Nalbantoğlu, ligdeki istikrarlı performanslarıyla da dikkatleri çekti. Bu oyuncular arasında en fazla oynayan 29 maçla sağ kanat oyuncusu Ali Sinan olurken, forvet oyuncusu İshak 27 maça çıktı. Bir dönem sakatlık sorunu yaşayan Enes ise yeşil-kırmızılı formayı 23 kez terletti.