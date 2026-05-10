Karşıyaka için kader günü: 52 yıllık seri sona erebilir

Türk basketbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka Basketbol, ligde kalabilmek için sezonun en kritik maçına çıkıyor.

Geçmişinde lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferleri bulunan yeşil-kırmızılı ekip, bugün saat 15.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda Bursaspor Basketbol’u ağırlayacak.

52 YILDIR KESİNTİSİZ EN ÜST LİGDE

52 yıldır kesintisiz şekilde en üst ligde mücadele eden İzmir temsilcisi, kümede kalma umutlarını son haftaya taşımış durumda. Ancak Karşıyaka’nın ligde kalabilmesi yalnızca kendi maçına bağlı olmayacak.

Düşme hattındaki rakiplerden Petkim Spor, deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak.

Karşıyaka’nın umutlarını sürdürmesi için öncelikle Bursaspor’u mağlup etmesi, ardından Petkimspor’un kaybetmesi gerekiyor. Bu senaryoda ikili averaj üstünlüğü nedeniyle ligde kalan taraf Karşıyaka olacak.

MERSİNSPOR, TRABZONSPOR KARŞISINDA

Düşme hattındaki bir diğer takım olan Mersin Spor ise deplasmanda Trabzonspor Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Petkimspor’un galibiyet alması halinde Karşıyaka’nın kazanması tek başına yeterli olmayacak. Bu durumda Mersin Spor’un sonucu ve oluşabilecek üçlü averaj ihtimalleri devreye girecek.

