Karşıyaka ikinci yarıya Kırşehir'de başlıyor
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda lider Bursaspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka yarın ikinci devreye Kırşehir deplasmanında start verecek. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Karşıyaka müsabakasında Halil Erdoğan düdük çalacak.
Grupta 28 puanla 3'üncü sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım önderliğindeki ilk sınavına çıkacak. Kaf-Kaf, sezonun ilk haftasında evinde 0-0 berabere kaldığı 16 puanlı rakibini dize getirerek 5 maçlık galibiyet özlemini sona erdirmeyi hedefliyor. Karşıyaka'da takımdan ayrılan Gökhan Meral'in yanı sıra sarı kart cezalısı Kadir ile Mert Yusuf forma giyemeyecek.