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Karşıyaka ile Ankaragücü yaklaşık 8 sene sonra tekrar karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 11:01
  • Giriş: 03.12.2024 11:01
  • Güncelleme: 03.12.2024 11:01
Kaynak: AA
Karşıyaka ile Ankaragücü yaklaşık 8 sene sonra tekrar karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın İzmir'de karşılaşacak 3. Lig ekibi Karşıyaka ile 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü yaklaşık 8 sene sonra resmi maçta mücadele edecek.

Galip takımın bir üst tura çıkacağı Karşıyaka-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 15.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, son hafta deplasmanda Silifke Belediyespor'a 4-0 yenildi. Silifke Belediyespor karşılaşmasında maç içinde sahaya girerek oyuncusuyla tartıştıktan sonra kırmızı kartla cezalandırılan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yarın takımının başında yer alamayacak.

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