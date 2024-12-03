Karşıyaka ile Ankaragücü yaklaşık 8 sene sonra tekrar karşılaşacak
Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın İzmir'de karşılaşacak 3. Lig ekibi Karşıyaka ile 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü yaklaşık 8 sene sonra resmi maçta mücadele edecek.
Galip takımın bir üst tura çıkacağı Karşıyaka-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 15.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, son hafta deplasmanda Silifke Belediyespor'a 4-0 yenildi. Silifke Belediyespor karşılaşmasında maç içinde sahaya girerek oyuncusuyla tartıştıktan sonra kırmızı kartla cezalandırılan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yarın takımının başında yer alamayacak.