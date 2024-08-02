Karşıyaka ilk hafta evinde

TFF 3'üncü Lig'de fikstür çekimi dün İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılırken, 1'inci Grup'un iddialı takımlarından Karşıyaka ilk hafta evinde Kırşehir FK'yı ağırlayacak. Sezonun ilk haftasında taraftarıyla 8 Eylül'de Alsancak Stadı'nda buluşacak Kaf-Kaf, ikinci hafta Bulvarspor deplasmanına çıkacak.

Yeşil-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Bursaspor maçları ise ilk yarının ve sezonun son haftalarında oynanacak. Yolları 18 yıl sonra aynı ligde kesişen iki köklü kulüpten Bursaspor, ilk yarının son maçında Karşıyaka'yı konuk edecek.

Karşıyaka rakibini ikinci yarıda normal sezonun son haftasında ağırlayacak.