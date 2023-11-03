Karşıyaka kampa girdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçta 5 puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundan inmeyen Karşıyaka, maç yapmadan bay takım olarak geçireceği haftada Çeşme'de 4 günlüğüne kampa girdi.

Ajans Haberleri 03.11.2023 12:17 Giriş: 03.11.2023 12:17

Güncelleme: 03.11.2023 12:17 Kaynak: DHA

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Çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatan Efe Tatlı haricinde tam kadro kampa giden Kaf-Kaf, Çeşme Stadı'nda günde çift antrenmanla devrenin kalan maçlarına bileniyor. Yeşil-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Alpay ve Ferdi gibi isimlerin bay geçilecek haftada iyileşmesi beklenirken, sezon başında takıma geç katılıp kampa gidemeyen futbolcuların da form tutması bekleniyor.