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Karşıyaka kampa girdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçta 5 puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundan inmeyen Karşıyaka, maç yapmadan bay takım olarak geçireceği haftada Çeşme'de 4 günlüğüne kampa girdi.

Ajans Haberleri
  • 03.11.2023 12:17
  • Giriş: 03.11.2023 12:17
  • Güncelleme: 03.11.2023 12:17
Kaynak: DHA
Karşıyaka kampa girdi

Çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatan Efe Tatlı haricinde tam kadro kampa giden Kaf-Kaf, Çeşme Stadı'nda günde çift antrenmanla devrenin kalan maçlarına bileniyor.

Yeşil-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Alpay ve Ferdi gibi isimlerin bay geçilecek haftada iyileşmesi beklenirken, sezon başında takıma geç katılıp kampa gidemeyen futbolcuların da form tutması bekleniyor.

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