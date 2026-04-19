Karşıyaka kümede kalmak için elinden geleni yapıyor

Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 88-74 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan İzmir temsilcisi, bitime 3 hafta kala düşme hattından çıkma mücadelesinde avantaj sağladı.

Bu karşılaşma öncesinde deplasmanda 13 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, dış sahadaki kötü serisini de sonlandırdı.

BURSASPOR'LA ÇEKİŞİYOR

27 maç sonunda 7 galibiyete ulaşan Karşıyaka’nın kazandığı haftada alt sıralardaki rakiplerinden Bursaspor da deplasmanda Mersinspor’u 86-84 mağlup ederek yarışta kalmayı sürdürdü.

Son haftalara girilirken Karşıyaka, gelecek hafta Erokspor’u sahasında ağırlayacak. İzmir ekibi, sezonun son bölümünde alacağı sonuçlarla ligde kalmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Kandemir, rakip ayırt etmeden sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

KANDEMİR'DEN ÇAĞRI

Bahçeşehir Koleji’nin hücum gücüne dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, maçın büyük bölümünü kontrol ettiklerini ancak zaman zaman yaşanan konsantrasyon kayıplarına rağmen sonuca gitmeyi başardıklarını ifade etti.

Kalan üç maçın önemine vurgu yapan Kandemir, matematiksel olarak tüm karşılaşmaları kazanmaları halinde ligde kalacaklarını belirterek, aynı ciddiyetle mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Taraftar desteğinin belirleyici olacağını da dile getiren Kandemir, Erokspor maçında salonun dolmasının takıma önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.