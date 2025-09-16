Karşıyaka kupada sahnede

İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk iki maçını kazanarak çok iyi başlayan Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Geçen yıl normal sezonun Bursaspor'la oynanan son sınavının ardından 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf bu mücadeleyle iç sahada yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kavuşacak.

Ligde grupta pazar günü de aynı saatte Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da yönetim iki maça özel kombine bilet kampanyası yaptı. Kupa maçına bilet alat taraftarlar ligde pazar günü Balıkesirspor maçını da tribünden izleyebilecek. İki maça özel kombine fiyatları maraton tribün 250, numaralı 500, VIP A ve C 750, VIP B 1250 TL olarak açıklandı. 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bursa Yıldırımspor kupada ilk turda Altay'ı 2-0 mağlup ederek elemişti.

KARŞIYAKA ESNAFINA ÇAĞRI

Karşıyaka'da bir yandan da kulübe mali destek bulmaya çalışan yönetim ilçede faaliyet gösteren esnaflara çağrı yaptı. "Biz birlikte güçlüyüz" diyen yeşil-kırmızılılar açıklamada, "Karşıyaka’mızın değerli esnafları, bizler Karşıyaka Spor Kulübü olarak sadece bir spor kulübü değil; Karşıyaka’nın ruhunu, birlikteliğini ve asırlık geleneklerini yaşatan büyük bir aileyiz. Bugün sahada mücadele eden her sporcumuzun, tribünde omuz omuza duran her taraftarımızın arkasında siz değerli esnafımızın alın teri, emeği ve desteği vardır. Karşıyaka yalnızca bir semtin adı değil; dayanışmanın, fedakarlığın ve ortak sevincin adıdır. Kulübümüzün yaşaması, gençlerimize umut olması, yeşil-kırmızı bayrağımızın dalgalanması için sizlerin katkısı bizler için çok kıymetlidir" dedi.

Bugün, bu tarihi emaneti geleceğe taşımak için siz değerli esnafımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadeleri kullanılan Karşıyaka'nın açıklaması şöyle devam etti: "Küçük ya da büyük fark etmez; yapacağınız her destek Karşıyaka’nın çocuklarına yatırım, geleceğine umut olacaktır. Gelin, hep birlikte omuz omuza verelim; Karşıyaka Spor Kulübü’nü Karşıyaka’mıza yakışır şekilde ayağa kaldıralım. Çünkü bu kulüp hepimizin, bu gurur hepimizin olsun! Kulübümüze destek veren esnaflarımızın isimleri ve katkıları, teşekkür mahiyetinde kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarında logolarıyla birlikte paylaşılacaktır. Siz de bu gurur tablosunda yerinizi alın, Karşıyaka’nın geleceğine adınızı yazdırın! Biz birlikte güçlüyüz!"

FOTOĞRAFLI