Karşıyaka Mehmet Ceyhun'u açıkladı

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yönetimi zor da olsa oluşturduktan sonra yeni sezon öncesi eski başkanlardan Azat Yeşil'in de desteğiyle transfer çalışmalarına başlayan Karşıyaka, sportif direktörlük görevine getirilen Mehmet Ceyhun'un imzasını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılar, "Profesyonel futbol takımımızın sportif direktörlüğü görevi için Mehmet Ceyhun ile anlaşmış bulunmaktayız. Genç yeteneklere verdiği önem ve yaklaşımıyla yeni sezonda hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyoruz. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Mehmet Ceyhun’a takımımız ile birlikte başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka'da Azat Yeşil ve yönetimin prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör de hafta başında açıklanacak. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi bitip takımdan ayrılan isimlerden 2 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen İsmail Güner, 52 Orduspor FK'ya imza attı. Karşıyaka'yla sözleşmesini tek taraflı fesheden Enes Nalbantoğlu da Ordu ekibinin yolunu tutmuş, kaleci Hakan Canbazoğlu Fethiyespor'a, Sefa Küpeli ise Sebat Gençlikspor'a imza atmıştı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni sezon öncesi bakıma alan Karşıyaka, başlatılan yenileme çalışmalarına destek olan taraftar grubu KSK International'a teşekkür mesajı da yayınladı.

YORGANCILAR'A ZİYARET

Karşıyaka'da Aygün Cicibaş başkanlığındaki yeni yönetim ilk ziyaretini Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar'a yaptı. Karşıyaka'nın eski asbaşkanlarından olan Yorgancılar'la Başkan Aygün Cicibaş, Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, yönetim kurulu üyeleri Tolga Üner ve İlker Genç bir araya geldi. Yeşil-kırmızılı yönetim destek turlarını sürdürecek.

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