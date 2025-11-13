Karşıyaka'nın emektar yıldızı Tolga

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı verirken 7 futbolcusunun bahis soruşturmasında liglerdeki bin 24 oyuncu arasında yer alıp PFDK'ya verilmesiyle sarsılan Karşıyaka'da Tolga Ünlü bu sezon ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla alkış alıyor. Sezon başında 25 yaş kontenjan kuralı getirilen ligde takımın en yaşlı oyuncusu olarak transfer edilen 36 yaşındaki kanat oyuncusu performansıyla gençlere taş çıkarıyor.

Alındığı dönemde yaşı ve 25 yaş üstü kontenjanında tercih ettiği için tartışılan Tolga performansıyla tüm soru işaretlerini sildi. Takımın bankolarından olan yıldız futbolcu 90 dakika boyunca azmi ve yaptığı asistlerle yeşil-kırmızılılara hayat verdi. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Akhisarspor, Konyaspor, Erzurumspor, Altay gibi kulüplerde forma giyen emektar yıldız, tüm profesyonel liglerde ve kupada 359 maça çıkmasına rağmen henüz gol atamadı.

'FUTBOLCULARIMIZ KULÜBÜMÜZDE BAHİS OYNAMADI'

Karşıyaka yönetimi, bahis soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Yeşil-kırmızılı kulübün bildirisinde, "Karşıyaka Spor Kulübü olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcularımıza ilişkin federasyon tarafından tarafımıza iletilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Karşıyaka Spor Kulübü ile sözleşme imzaladıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.