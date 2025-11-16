Karşıyaka'nın eski halinden eser yok!

Basketbol Süper Ligi’nde yıllarca istikrarın sembollerinden biri olan Karşıyaka geçen sezonun başından bu yana yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor. 2025-2026 sezonunda sekiz haftalık periyotta yalnızca bir galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, ikinci haftadan bu yana parkeden başı önde ayrılıyor. Bir zamanların Anadolu basketbol devlerinden biri olan İzmir ekibi, son iki yılda üst üste yaşanan kırılmaların yarattığı dalgayı hâlâ durdurabilmiş değil.

Kulübün yıllardır bel bağladığı sponsor desteğinin büyük ölçüde kesilmesi, özellikle yabancı rotasyonunda kadroyu ayakta tutan temel isimlerin birer birer ayrılmasına yol açmıştı. Geçen sezon, tüm bu eksilmelere rağmen ligde kalmayı başarmak, büyük çabanın ürünü olmuştu. Yeni sezona ise “yeniden başlangıç” umuduyla girildi; taze transferler, değişen oyun planları ve tribünlerin her zamanki beklentisi ancak parke üzerindeki tablo bambaşka.

MAÇ MAÇ ERİYEN UMUTLAR

Sezona İzmir derbisinde Petkim deplasmanında gelen 85-73’lük mağlubiyetle giren Karşıyaka, ikinci haftada Merkezefendi Belediyespor karşısında 76-69 kazanarak umut verdi. Ne var ki o galibiyet, sekiz haftalık süreçte tek parlama olarak kaldı. Üçüncü haftada Fenerbahçe Beko’ya 87-73 yenilen takım, dördüncü haftada evinde Anadolu Efes’ten 101 sayı yedi. Galatasaray karşısında 103-83, Trabzonspor önünde 85-69’luk mağlubiyetler ise gidişatı daha görünür hâle getirdi.

Geçen hafta Türk Telekom karşısında yaşanan 111-59’luk ağır yenilgi, kulübün sezon içindeki kırılma noktası oldu. Mücadelenin ardından başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

YENİ TRANSFER GELDİ

Manisa Basket maçı öncesinde takımın başına altyapıdan yetişmiş genç çalıştırıcı Candost Volkan getirildi. Rotasyona da Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski’nin eklenmesiyle taze enerji katılmak istendi. Fakat tüm bu hamleler, sahada henüz karşılığını bulmuş değil. Manisa karşısında alınan 80-69’luk mağlubiyet, kötü seriyi yedinci yenilgiye taşıdı.

Sekiz maç sonunda yalnızca bir galibiyeti bulunan Karşıyaka, ligde 15. sıraya kadar geriledi. Candost Volkan’ın görevi devraldığı bu dönemde önündeki en büyük sınav, sadece maç kazanmak değil; sezonun başından beri giderek ağırlaşan umutsuzluk atmosferini tersine çevirebilmek olacak.