Karşıyaka'nın kozu evi

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yoluna namağlup ilerleyen zirve takipçisi Karşıyaka, iç saha performsıyla alkış topladı. İzmir temsilcisi evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan toplayarak iç saha liderliğini kaptırmadı. Bu periyotta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Afyonspor ve Balıkesirspor'u 2-1, Uşakspor'u 1-0 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, İzmir Atatürk Stadı'nda Nazillispor'u 1-0 yenip, Eskişehir Anadoluspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşıyaka ev sahibi olduğu 5 maçta 6 gol atıp, 2 gol yedi. Kaf-Kaf, İzmir'de misafir takım olarak çıktığı randevularda ise İzmir Çoruhlu FK'yı 4-0 yenerken, Altay'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-kırmızılı takım 29 Kasım Cumartesi günü evinde çıkacağı Denizli İdmanyurdu maçında da taraftar desteğiyle galip gelmeyi hedefliyor.

ARİF DÖKEL ÜZÜNTÜSÜ

Karşıyaka'da uzun yıllar futbolcu ve teknik adam olarak hizmet veren Arif Dökel'in (89) vefatı yeşil-kırmızılı camiayı yasa boğdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mızın sembol isimlerinden, hem futbolcu hem teknik direktör olarak uzun yıllar emek veren kulübümüzün efsanelerinden Arif Dökel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Arif Dökel'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.