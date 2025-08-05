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Karşıyaka'nın önceliği stoper

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 12:12
  • Giriş: 05.08.2025 12:12
  • Güncelleme: 05.08.2025 12:12
Kaynak: DHA
Karşıyaka'nın önceliği stoper

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kontratları sona eren 16 futbolcuyla yollarını ayırıp yeni sezon öncesi 12 takviyeyle tepeden tırnağa kadrosunu yenileyen Karşıyaka transferde önceliği defansa verecek. Sezon hazırlıklarının Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp 15 Ağustos'a kadar Kartepe'de kampa giren yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Kamp döneminde 4 hazırlık maçı planlıyoruz. Yapacağımız hazırlık maçları ile artı ve eksilerimizi değerlendirme imkanımız olacak. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.

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