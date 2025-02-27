Karşıyaka'nın potada konuğu Beşiktaş

İZMİR, (DHA)

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka sezona Türkiye Kupası finalleri ve milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 200, tam 400, VIP 2 bin TL olarak açıklandı. Çok iddialı başladığı ligde 6 yabancı oyuncusu, kaptanı Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüşhan Tamsöz'ün kulüpteki sponsor krizi nedeniyle ayrıldığı süreçte çıktığı 7 maçı da kaybeden Karşıyaka, hafta içinde transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kısa forvet Austin Hollins'i kattı.

Daha önce de Roberto Gallinat'ı alan Kaf-Kaf yarın Beşiktaş'a karşı sahada 2 yabancıyla mücadele edecek. Yeşil-kırmızılılar en az bir yabancı oyuncu transferi için de görüşmelerini sürdürüyor. Ligde bir an önce kendini garantiye alarak sezon sonunda kabus görmek istemeyen Karşıyaka'nın 8 galibiyeti, Türkiye Kupası'nda da final oynayan üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın 13 galibiyeti bulunuyor. İzmir ekibi milli ara öncesi son maçta Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'a mağlup olmuştu.

FOTOĞRAFLI