Karşıyaka'nın potada nefesi yetmiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak evinde Tofaş'a 93-81 mağlup olan Karşıyaka, dar rotasyon nedeniyle oyunun son bölümlerinde havlu atmaya devam ediyor. Kulüpteki mali sorunlar nedeniyle 4 yabancı oyuncusu Boutsielle, Jefferson, McCollum ve Webb'in yanı sıra kaptanı Kenan Sipahi'yi elinden kaçırıp sonrasında Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Russell da Tofaş karşısında forma giyemedi. Yerli ağırlıklı kadrosuyla önemli bir mücadele verip ligin iddialı ekiplerinden Tofaş'a karşı son çeyreğe kadar başa baş oyun sergileyen Kaf-Kaf, final bölümünde rakibine teslim olmaktan kurtulamadı.

Avrupa'da havlu atan Karşıyaka'da transfer yasağı nedeniyle yönetim takıma takviye yapamazken, ligde üst üste 4 mağlubiyet alan İzmir temsilcisinde Antrenör Rüçhan Tamsöz, "Herkes sahada en az 2 kişilik mücadele sergiledi. Bu çocuklar gurur duyulacak bir performans ortaya koyuyor. Maçı 3'üncü çeyreğin son 3-4 dakikasına kadar taşıdık ve belki biraz daha ileri gidebilirdik. Ancak hatalarımız yorgunluğun etkisiyle ortaya çıktı. Mental ve fiziksel yorgunluk nedeniyle çok top kayıpları yaptık. Buna rağmen tüm takım arkadaşlarımla sonuna kadar gurur duyuyorum. Bu takımı buraya kadar Ufuk Hoca'nın oluşturduğu sistemle ve onun çalışmalarını sürdürerek getirdik. Hem takımımız hem de taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar" dedi.