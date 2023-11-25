Karşıyaka'nın rakibi Efeler 09
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Karşıyaka yarın deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Efeler 09 SFK ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Okan Kayataş yönetecek.
Aydın İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarları stada alınmayacak. Yeşil-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Adem Büyük ile sakatlığı bulunan Bilal Ceylan forma giyemeyecek.
Ligde 10 maçta 19 puan toplayan Karşıyaka 4'üncü sırada, 11 karşılaşmada 21 puan toplayan Efeler 09 ise 3'üncü basamakta yer alıyor.
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