Karşıyaka önce stada sonra salona

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- BU sezon Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nden Sultanlar Ligi'ne çıkmayı Play-Off finalinde kıl payı kaçıran Karşıyaka, futbol ve basketbolda ise pazar günü üst üste iki kritik iç saha maçı oynayacak. Yeşil-kırmızılı taraftarlar önce sahada, ardından salonda ayrı heyecan yaşayacak. Futbolda 3'üncü Lig'den 7 yıldır kurtulamayan Karşıyaka bu sezon başında kurduğu kadronun performansıyla yaşadığı krizlere rağmen seneler sonra ilk kez taraftarının umutlarını artırdı. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle 57 puanla ikinci sırada yer alıp Play-Off'ta grup finali oynamaya çok yaklaşan Karşıyaka, bitime 3 maç kala pazar günü Silifke Belediyespor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşıyaka bu sınavı da kazanırsa final kapısını aralayacak.

En köklü takımlarından olduğu Basketbol Süper Ligi'nde ana sponsorunu kaybedince aylardır korkulu rüya gören Karşıyaka, potada ise pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de önemli rakiplerinden Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak. Cumartesi günü oynanması gereken maç Petkimspor'un yarın çıkacağı erteleme sınavı nedeniyle pazara alındı. Kaf-Kaf potada bu karşılaşmayı kazanırsa büyük oranda rahatlayacak.

KAMPANYA 4 MİLYONA DAYANDI

Karşıyaka taraftarlarının 100 bin TL'lik bağışla ateşini yaktığı futbolda şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkma primi kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Kampanyaya verilen prim sözleri 2 günde 3 milyon 857 bin TL'ye ulaştı. Maç primlerini aylardır kendi karşılamaya çalışan, daha önce yalnız bırakıldıkları için isyan eden Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, sosyal medya hesabından, "Karşıyakalılar tarihe yeni bir hikaye daha yazıyor. Taraftarımızın başlattığı kampanya için kendilerine ve destek olan tüm sevdalılara teşekkürler son güne kadar" ifadelerini paylaştı.

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