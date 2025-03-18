Karşıyaka potada ateş hattında

Basketbol Süper Ligi'nde kadrosundaki 6'sı yabancı 7 as oyuncusu kulüpte bu sezon yaşanan mali sorunlar yüzünden ayrıldıktan sonra üst üste 10 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın düşme hattıyla arasında yalnız 2 galibiyet fark kaldı.

Her hafta ayrı sıkıntılarla boğuşan, FIBA'nın transfer ve lisans yasaklarını aşmaya çalışırken, oyunculara da maaş ödemesi yapmak için sürekli zamanla yarışan Karşıyaka, 53 yıldır yer alıp en köklü kulüplerinden olduğu ligde uçurumun kenarına geldi.