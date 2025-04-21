Karşıyaka potada gençlerde yarı finalde

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Gençler Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka, çeyrek final serisinde Gelişim Koleji’ni 79-62 yendi ve 2-1 ile yarı finale yükselip Anadolu Efes’in rakibi oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçında ilk periyodu 26-14, devreyi 36-34, üçüncü periyodu 59-50 önde bitiren Karşıyaka adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yeşil-kırmızılılarda Aylem Eminoğlu 13 sayı, 11 ribaund, 3 asist, Egemen Yapıcı 12 sayı, 7 ribaund, Yalın Yıldız 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ile oynadı. Karşıyaka yarı final ilk maçında 2 Mayıs Cuma günü deplasmanda Anadolu Efes’le karşılaşacak. Rövanş maçı ise 4 Mayıs Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

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